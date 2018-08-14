شدد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ حسين زعيتر، في كلمة القاها خلال لقائه فاعليات وأهالي بلدة حجولا في جبيل، على “القيمة الوطنية التي يمثلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، مشيرا إلى “ضرورة الإبتعاد عن سياسة إفشال العهد”.

من جهة ثانية، لفت الشيخ زعيتر إلى “القيمة الإستراتيجية لانتصارات المقاومة في لبنان والمنطقة”، مؤكدا أن “المقاومة والجيش والشعب أفشلوا مخططات العدو في تموز 2006”.

ودعا زعيتر إلى “ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لما في ذلك من تحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية في متابعة حاجات المواطنين”.

وتوجه بالشكر لأهالي حجولا وأهالي جبيل وكسروان بعد إتمام الإستحقاق الإنتخابي.

المصدر: الوكالة الوطنية