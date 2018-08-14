الصليب الاحمر الدولي : 51 شهيدا بينهم 40 طفلا حصيلة الغارة الجوية على ضحيان اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2018 - 10:38
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث اليوم الساعة 9 مساءً في مهرجان الانتصار في باحة عاشوراء - الجاموس
الصليب الأحمر الدولي: 51 شهيداً بينهم 40 طفلاً حصيلة الغارة الجوية على ضحيان اليمنية
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رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن يهاجم نتانياهو لاستنكاره مشاركته بإحياء ذكرى قادة فلسطينيين اغتالهم العدو في تونس
رويترز: إصابة عدد من المارة جراء اصطدام سيارة بحاجز قرب مبنى البرلمان في لندن واعتقال السائق
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يجري اتصالاً بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ويبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
الخارجية الصينية تعرب عن استيائها الشديد من اعتماد واشنطن ميزانية حرب لعام 2019 تحتوي على سياق سلبي بخصوص بكين
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الصليب الاحمر الدولي : 51 شهيدا بينهم 40 طفلا حصيلة الغارة الجوية على ضحيان اليمنية
منذ 54 mins
14 August، 2018
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