دعا رئيس حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي حمزة منصور في بيان – باسم حراك المتعاقدين – المواطنين المتعاقدين في الوزارات وتحديدا وزارة التربية، المتعاقدين الثانويين، الاساسي، المستعان الاساسي والثانوي، الاجرائي، الى “الاستعداد للنزول يوم الخميس في 16 الحالي إلى الشارع والمشاركة في الاعتصام والتظاهر من امام وزارة التربية الى قصر عين التينة لتسليم رئيس مجلس النواب نبيه بري لائحة بسلسلة مطالب، على أن يتم التوافد بدءا من العاشرة قبل الظهر للانطلاق عند الحادية عشرة والنصف الى عين التينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية