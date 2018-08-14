صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الاتي:

“نتيجة للتحريات والمتابعة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية أحد المشتبه بهم بجرم سرقة الدراجات الآلية، وتوقيفه بتاريخ 10/8/2018 في بلدة تعلبايا البقاعية، ويدعى ح.ش (مواليد عام1997، لبناني).

بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة ثلاث دراجات آلية خلال الشهر المنصرم، وبمقايضتها بكميات من مادة “باز الكوكايين”، بهدف التعاطي، كما تبين انه من أصحاب السوابق بجرمي سرقة ومخدرات.

المصدر: الوكالة الوطنية