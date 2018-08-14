أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 14 آب 2018

النهار‎

مسؤول سابق يقول في مجالسه الخاصة إنّه يشعر بالقرف ويفكّر بالعيش في الخارج‎.

تبيّن أن إصرار الخارج على تأليف حكومة وحدة وطنيّة قد يكون تجنّباً لاحتمالات دستوريّة مفاجئة‎.

تخشى أوساط ديبلوماسيّة حصول مفاجأة في محاولة تعديل مهمّة قوات “اليونيفيل‎”.‎

البناء‎

كواليس‎

لاحظت مصادر سياسية عراقية الارتباك في موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي من العقوبات الأميركية على إيران، ‏فبعد الإعلان عن الالتزام بها صدرت مواقف تبريرية وتخفيفية ورست مؤخراً على إعلان الالتزام بعدم التعامل مع ‏إيران بالدولار والبحث بوسائل بديلة منعاً للعقوبات من جهة وتأكيداً على رفضها من جهة أخرى، وقالت المصادر إنّ ‏الصدمة السلبية وقعت وبات من الصعب إزالة أثارها‎…‎

الجمهورية‎

يروّج وزير حالي، محسوب على مرجعية أساسية، لنفسه لتولّي حقيبة سيادية مع أنّ العُرف قد يمنعه من تولّي هذه ‏الحقيبة بالذات‎.

جرى تعميم على نواب ووزراء ينتمون إلى حزب بارز لعدم الإدلاء بأي موقف حول أي مسألة مُكتفين بترداد موقف ‏الحزب الرسمي حرفياً‎.

أكّد أحد النواب الجُدد أن الناس في لبنان ما زالوا يعتبرون أن النائب الجيّد هو من يؤمّن لهم الخدمات الشخصية، أما إن ‏شرّع ولم يمضِ وقته باستقبالهم فلن يعيدوا انتخابه‎.‎

اللواء‎

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تصل رسائل “إيجابية” بصورة منتظمة إلى قطب وسطي من أصدقاء رسميين وحزبيين تشيد بمواقفه‎.

‎يعارض مرجع كبير على نحو قاطع أيّ تحريك للشارع، لأسباب معيشية أو سياسية‎..

يتكتم مسؤول رفيع على طبيعة العرض الذي سمعه من رئيس حزب موال في ما خصَّ حزباً مسيحياً‎.‎

المستقبل‎

يقال إن القيادة الروسية تعدّ لإقامة مركزين لإعادة النازحين السوريين في كلّ من دمشق ودرعا حيث يتمّ استقبالهم ‏تمهيداً لإعادة توزيعهم على المناطق‎.

المصدر: الوكالة الوطنية