أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 14 آب 2018
النهار
مسؤول سابق يقول في مجالسه الخاصة إنّه يشعر بالقرف ويفكّر بالعيش في الخارج.
تبيّن أن إصرار الخارج على تأليف حكومة وحدة وطنيّة قد يكون تجنّباً لاحتمالات دستوريّة مفاجئة.
تخشى أوساط ديبلوماسيّة حصول مفاجأة في محاولة تعديل مهمّة قوات “اليونيفيل”.
البناء
كواليس
لاحظت مصادر سياسية عراقية الارتباك في موقف رئيس الحكومة حيدر العبادي من العقوبات الأميركية على إيران، فبعد الإعلان عن الالتزام بها صدرت مواقف تبريرية وتخفيفية ورست مؤخراً على إعلان الالتزام بعدم التعامل مع إيران بالدولار والبحث بوسائل بديلة منعاً للعقوبات من جهة وتأكيداً على رفضها من جهة أخرى، وقالت المصادر إنّ الصدمة السلبية وقعت وبات من الصعب إزالة أثارها…
الجمهورية
يروّج وزير حالي، محسوب على مرجعية أساسية، لنفسه لتولّي حقيبة سيادية مع أنّ العُرف قد يمنعه من تولّي هذه الحقيبة بالذات.
جرى تعميم على نواب ووزراء ينتمون إلى حزب بارز لعدم الإدلاء بأي موقف حول أي مسألة مُكتفين بترداد موقف الحزب الرسمي حرفياً.
أكّد أحد النواب الجُدد أن الناس في لبنان ما زالوا يعتبرون أن النائب الجيّد هو من يؤمّن لهم الخدمات الشخصية، أما إن شرّع ولم يمضِ وقته باستقبالهم فلن يعيدوا انتخابه.
اللواء
تصل رسائل “إيجابية” بصورة منتظمة إلى قطب وسطي من أصدقاء رسميين وحزبيين تشيد بمواقفه.
يعارض مرجع كبير على نحو قاطع أيّ تحريك للشارع، لأسباب معيشية أو سياسية..
يتكتم مسؤول رفيع على طبيعة العرض الذي سمعه من رئيس حزب موال في ما خصَّ حزباً مسيحياً.
المستقبل
يقال إن القيادة الروسية تعدّ لإقامة مركزين لإعادة النازحين السوريين في كلّ من دمشق ودرعا حيث يتمّ استقبالهم تمهيداً لإعادة توزيعهم على المناطق.
المصدر: الوكالة الوطنية