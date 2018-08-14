ينظم الحزب الديموقراطي الاميركي في فيرمونت الثلاثاء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه لمنصب حاكم الولاية، في سباق دخل على خطه فتى عمره 14 عاما فقط تمكن من الترشح رسميا للمنصب مستغلا خلو القانون

من أي شرط يتعلق بسن المرشح.

وقبل أشهر قدم إيثان سونبرن، وهو تلميذ في الصف الثامن، أوراق ترشحه لمنصب حاكم الولاية الواقعة في أقصى شمال شرق الولايات المتحدة، مستغلا عدم تضمن دستور الولاية أي شرط يتعلق بالحد الأدنى لسن المرشح.

وفي الواقع فإن الشرط الوحيد المنصوص عليه دستوريا للترشح لمنصب حاكم فيرمونت هو أن يكون المرشح مقيما في الولاية منذ أربع سنوات على الاقل،وهو أمر ينطبق على سونبرن الذي يعيش في فيرمونت منذ الولادة.

وبالفعل فإن الفتى الذي يحرص على ارتداء بزة رسمية وربطة عنق يخوض حملة انتخابية بكل ما للكلمة من معنى، فهو أنشأ لحملته صفحة فيسبوك وموقعا رسميا على الانترنت وحسابا على تويتر وصوره موزعة على ملصقات إعلانية في الشوارع، كما نظم كأي مرشح آخر حملة لجمع التبرعات.

المصدر: الوكالة الفرنسية