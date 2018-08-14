نفذت قوات الأمن الأردنية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء عمليات مداهمة جديدة في مدينة السلط، مركز محافظة البلقاء، وسط الأردن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود العيان ومصادر أمنية أن عمليات المداهمة طالت منطقة دوار المحباصية ونفذت بهدف إلقاء القبض على مشتبه بهم في “الانتماء إلى الفكر التكفيري”.

والقت قوات الأمن القبض حتى هذه اللحظة على 3 أشخاص نتيجة عمليات المداهمة.

وأفادت التقارير الإعلامية بمواصلة التواجد الأمني الكثيف في المنطقة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفاد موقع “خبرني” المحلي بأن عناصر الأجهزة الأمنية نفذوا، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عملية مداهمة متجر في منطقة جبل الجوفة، شرقي العاصمة عمان.

ونقل “خبرني” عن شهود العيان أن قوة من الأجهزة الأمنية داهمت متجرا للتصوير، واعتقلت شخصا فيه، دون معرفة الأسباب.

وتجري هذه التطورات في ظل استنفار أمني كثيف في الأردن بدأ إثر هجوم إرهابي في مدينة الفحيص، ليلة 10 إلى 11 آب/أغسطس، استهدف قوات الأمن الأردنية وأسفر عن مقتل عنصر منها وإصابة 6 آخرين جراء تفجير عبوة ناسفة دمرت سيارة تابعة لوحدات من الدرك والشرطة خلال قيامها بدورية مشتركة.

وعلى خلفية هذا الحادث نفذت القوات الخاصة الأردنية يوم 11 آب/أغسطس في مدينة السلط عملية لتصفية مجموعة المتطرفين المسلحين المتورطين في الهجوم، وأسفرت مداهمة المبنى، الذي تحصن فيه المسلحون، عن مقتل 4 عناصر آخرين من قوات الأمن بالإضافة إلى إصابة 20 شخصا، بينهم مدنيون، بجروح متفاوتة.

وانتهت العملية التي نفذتها قوات الأمن الأردنية في السلط بتصفية 3 مسلحين والقبض على 5 آخرين.

المصدر: وكالات