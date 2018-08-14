نفت وزارة المالية الكويتية اليوم ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار مفبركة تزعم أن الكويت ستضخ مبلغ 500 مليون دينار كويتي (1.6 مليار دولار) لدعم العملة التركية.

وأكدت وزارة المالية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أن وزير المالية نايف فلاح الحجرف قد عقد اجتماعا مع وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق مساء الأحد في مطار دولة الكويت لإطلاع الإدارة المالية في دولة الكويت على آخر التطورات الاقتصادية في تركيا، لا سيما أن للكويت استثمارات في تركيا، بحسب ما جاء في نص البيان.

وأفادت الوزارة أنه لم يتم الحديث عن دعم العملة التركية ولم يتم اتخاذ أي قرارات مالية أو استثمارية.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت بنحو 18% في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001، على خلفية توتر العلاقات مع واشنطن.

وخسرت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات