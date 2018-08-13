وَداعٌ حاشدٌ لشهداءِ ضحيان في صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2018 - 23:18
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وَداعٌ حاشدٌ لشهداءِ ضحيان في صعدة
منذ 57 mins
13 August، 2018
تقارير مصورة
في اليمن، تشييع حاشد لشهداء مجزرة ضحيان في صعدة، وتاكيد للثبات بوجه العدوان.
المصدر:
قناة المنار
العدوان الاميركي السعودي عل اليمن
اليمن
تشييع شهداء الضحيان
صعدة
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