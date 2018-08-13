اجتمع وزير حرب الاحتلال مع قيادة ما يسمى “فرقة غزة”، ذلك على حدود القطاع لإجراء جلسة تقدير موقف أمنية.

وحضر الجلسة كلاً من رئيس الأركان “جادي ايزنكوت”، وقائد المنطق الجنوبية، اللواء “هرتسي هليفي”، وقائد فرقة غزة، ومنسق أعمال الجيش الاحتلال في الاراضي المحتلة، ورئيس جهاز المخابرات العامة الشاباك.

ونقلت القناة السابعة في تلفزيون العدو عن ليبرمان قوله في أعقاب انتهاء الجلسة “إن حماس تتعرض لضربات قاسية من قبل الجيش الإسرائيلي”، مضيفاً “إن جولة الصراع القادمة بغزة ليست مسألة كيف، لكن مسالة متى؟، ونحن مستعدون لكل طارئ، ونعرف ماذا نريد أن نفعل”.

المصدر: فلسطين اليوم