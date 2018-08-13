قتل ثلاثة أشخاص وتم إجلاء نحو 200 الف شخص من منازلهم في محافظة شيغيانغ في شرق الصين، إثر مرور إعصار ضرب نحو عشر مدن.

وأفاد مصدر رسمي أن عملية الإجلاء تمت احترازيا قبل وصول الإعصار ياغي مساء الاحد، بعد ان كان ضرب الفيليبين.

وأدت الامطار الغزيرة التي هطلت بسبب الاعصار الى انهيار لافتة محل تجاري في مدينة شنغهاي، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح.

ووقع الحادث مساء الاحد بحسب ما جاء في بيان صادر عن بلدية مدينة شنغهاي.

وكان الإعصار ياغي ضرب بلدات عدة في الفيليبين قبل أن يتجه شمالا الى شرق الصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية