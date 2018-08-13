زار رئيس المكتب السياسي لـ”حركة أمل” جميل حايك على رأس وفد الاثنين سفير دولة فلسطين اشرف دبور، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الفلسطينية فقد تخلل اللقاء استعراض للاوضاع في الاراضي الفلسطينية وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات ومخاطر واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية.

من جهته، ثمن الوفد “مواقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادة الفلسطينية في مواجهة المشروع الاميركي – الصهيوني الهادف الى انهاء المشروع الوطني الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام