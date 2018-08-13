عثر على جثة مجهولة الهوية في منطقة بعيدة عن المنازل السكنية في خراج بلدة اجدبرا في قضاء البترون شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إنه “تم العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة بعيدة عن المنازل السكنية في خراج بلدة اجدبرا في قضاء البترون وبجانبها سلاح صيد”.

واشارت الوكالة الى ان “الاجهزة المختصة والادلة الجنائية حضرت الى المكان للكشف على الجثة في محاولة للتعرف على هويتها”، وتابعت أن “التشوه الكامل للوجه والرأس حال دون ذلك”.

ولفتت الوكالة الى ان “الاجهزة المختصة باشرت تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام