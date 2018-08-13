أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم القيام بزيارة إلى العاصمة الألمانية برلين في 18 آب/أغسطس للقاء المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وقال بيسكوف بخصوص زيارة بوتين لألمانيا “أؤكد ذلك، بوتين سيزور برلين يوم السبت 18 آب/أغسطس”.

وسبق أن أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستجري مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت المقبل، حيث تعتزم مناقشة تسوية الوضع في سوريا وأوكرانيا.

هذا وكانت ميركل قد قامت بزيارة عمل إلى روسيا في 18 أيار/مايو الماضي، حيث بحثت مع بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة ولا سيما مشروع “التيار الشمالي 2”.

المصدر: سبوتنيك