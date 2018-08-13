نظم اتحاد بلديات اقليم التفاح، وبالتعاون مع اتحاد الكتاب اللبنانيين ومعلم مليتا السياحي ومنتدى جبل عامل للثقافة والأدب و”منتدى أدب المقاومة” مهرجان الشعر المقاوم”، في مناسبة ذكرى انتصار 2006 في “باحة المقاومة” في معلم مليتا، وفي حضور رئيس كتلة الوفاء للمقامة محمد رعد، وشخصيات وعلماء دين، ووجوه ثقافية واجتماعية.

وألقى كل من رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة، وممثل الجهات الداعية الشيخ فضل مخدر، والشاعر احمد منصور، كلمات من وحي المناسبة.

ومن ثم توالى الشعراء ابراهيم صديقي (من الجزائر)، وداود مهنا (من لبنان)، وعادل الصويري (من العراق)، وأيهم الحوري (من سوريا)، وحسين شعيب (من لبنان) على ألقاء باقات من قصائدهم من وحي المناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية