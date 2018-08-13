عادت النيران الى الاشتعال في مواقع محددة لا سيما في عمق وادي الغميق في اعالي منطقة القبيات في قضاء عكار شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأشارت الوكالة الى “عودة النيران الى الاشتعال في مواقع محددة لا سيما في عمق وادي الغميق في اعالي منطقة القبيات جراء الرياح الشمالية الامر الذي صعب على فرق الاطفاء مهمتهم في السيطرة التامة على الحريق”.

وقالت الوكالة “تم توجيه نداءات عبر الواتس اب تدعو شباب القبيات الى التوجه فورا وبأعداد اضافية للمساهمة في إطفاء النيران بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني، في وقت تستمر فيه 3 طوافات عسكرية تنفيذ اغاراتها المتكررة بالماء على نقاط محددة حيث تتأجج النيران”.

ولفتت الوكالة الى ان “عملية شق الطرقات داخل الغابة متواصل وبوتيرة متسارعة لكي تتمكن سيارات الاطفاء من التقدم الى حيث يجب للعمل على محاصرة النار ومنع تمددها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام