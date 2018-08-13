قام وفد من “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله بزيارة لنواب منطقة مرجعيون – حاصبيا، استهلها بزيارة النائب أنور الخليل في دارته بحضور علماء من طائفة الموحدين الدروز وشخصيات وتم التأكيد فيها على “أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان وضرورة التعجيل بتأليف الحكومة العتيدة”.

ثم زار الوفد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب علي فياض في بلدته الطيبة، ودار الحديث حول أمور تتعلق بالإنماء في المنطقة والقضية الأبرز هي تنظيف نهر الليطاني ليعود شريانا حيويا للبقاع والجنوب”.

كذلك زار وزير المالية علي حسن خليل وتم الحديث حول موضوع أزمة الكهرباء حيث شرح خليل للوفد السبل الأفضل “لحل المشكلة عبر إنشاء معمل في منطقة الزهراني ليكون حلا دائما ونخرج من الحلول الترقيعية التي تؤدي إلى إطالة الأزمة دون وضع حلول جذرية لها”.

واختتم وفد التجمع جولته بزيارة النائب قاسم هاشم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام