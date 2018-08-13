أشاد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله عُمّال شركة إسمنت الرستن بريف حمص الشمالي، بشجاعة ما قاموا به من حماية الآلات والتجهيزات والمستودعات التي تحوي قطع تبديل وصيانة تقدر بملايين الليرات، من النهب والتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.

كما أشار الرئيس الأسد إلى أن عُمّال شركة الرستن هم واحد من النماذج الوطنية الكثيرة التي برزت خلال الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية، مؤكداً أنهم بهذا العمل الوطني لم يدافعوا عن الشركة التي يعملون بها فقط وإنما أدوا دوراً في حماية الاقتصاد الوطني أيضاً.

المصدر: مواقع