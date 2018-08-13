أبرز التطورات على الساحة السورية: 13_8_2018

السويداء وريفها:

ـ تابع الجيش السوري عملياته على محاور بادية السويداء وبسط سيطرته على “مرقب قبيان، ارض الكراع، حوية غصين، الكسيرة وتل ابو غانم” بعد مواجهات مع داعش.

دمشق وريفها:

ـ وصلت دفعة جديدة وهي الدفعة الرابعة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى مركز جديدة يابوس الحدودي تمهيداً لنقلهم إلى منازلهم بعد عودة الأمن والأمان إلى قراهم وبلداتهم في ريف دمشق، حيث يتم عودة المهجرين عبر معبري الزمراني وجديدة يابوس.

وكانت قد دخلت 7 حافلات عبر ممر جديدة يابوس إلى نقطة المصنع اللبنانية لتقوم بنقل العائلات السورية إلى أرض الوطن، فيما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن 8 حافلات تقل 150 نازحاً انطلقت من شبعا وقرى العرقوب متجهة إلى الداخل السوري عبر راشيا الوادي -المصنع.

هذا وقد تم إنجاز جميع الترتيبات في نقطة جديدة يابوس الحدودية لاستقبال المهجرين، وقال مدير صحة ريف دمشق: تم رفد المعبر بالتجهيزات الإسعافية وعيادة متنقلة ومركز صحي مجهز بكافة اللوازم الطبية واللقاحات.

الرقة وريفها:

ـ أُصيب أحد مسلحي “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة به، زرعها مسلحون مجهولون قرب قلعة جعبر شمال غرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

– قُتل مسلحان من “قسد”، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، شرقي حاجز “المقص” في مدينة الرقة، ليلة أمس.

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الشبان في قرى وبلدات ريف الرقة الشمالي، بغية سوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

حلب وريفها:

ـ قُتلت امرأة وأصيب 3 أطفال كحصيلة أولية، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة، في مدينة جرابلس الواقعة تحت سيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ عُثر على جثة أحد مسلحي “قسد” مقتولاً على أيدي مسلحين مجهولين، في مقبرة الشيخ عقيل بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة الأتارب وقرية كفر ناصح بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

إدلب وريفها:

ـ ارتفع عدد قتلى انفجار مستودع الأسلحة بمدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، صباح أمس، إلى 67 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

حمص وريفها:

ـ استشهد مدنيان جراء انفجار لغمٍ بهما من مخلفات المجموعات المسلحة، في محيط قرية سنيسل بريف حمص الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي