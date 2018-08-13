أكد عضو قيادة “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الشيخ شريف توتيو، في الذكرى الثانية عشرة لانتصار تموز/آب 2006 “حق لبنان والشعب اللبناني والمقاومة في الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة”.

ولفت إلى “حق الشعب اللبناني الطبيعي والمشروع في مواجهة أي عدوان اسرائيلي محتمل”، مشيرا إلى أن “قدرات الشعب والجيش والمقاومة الاستراتيجية الدفاعية الثلاثية الذهبية، هي قدرات كبيرة ومتنامية وتختلف كثيرا عما كانت عليه عام 2006”.

وشدد على “وحدة الصف الداخلي والكلمة و ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني البطل والمقاومة الباسلة لجبه أي عدوان أو حماقة يقدم عليها العدو الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام