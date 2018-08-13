إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، وعرض معه الوضع الراهن والأوضاع الأمنية، وكان استقبل سفير بريطانيا هيوغو شورتر في زيارة وداعية.

كذلك التقى السكرتير الخاص للشؤون الإستراتيجية في الرئاسة البرازيلية حسين كالوت اللبناني الأصل على رأس وفد مدني وعسكري، وجرى عرض للعلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين. كما تناول البحث تعزيز التعاون على الصعد كافة، ودور الجالية اللبنانية التي تشكل جسرا لهذا التعاون اللبناني -البرازيلي.

واستقبل بري ايضا رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام