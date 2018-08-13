أطلق النائب السابق أمل ابو زيد اليوم في ذكرى انتصار حرب تموز، سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، فقال “في مثل هذا اليوم 13 آب من العام 2006، سطر الجنوب بتلاله ووديانه ومن خلفه لبنان، انتصارا استثنائيا وصمودا عظيما بعد 33 يوما من مواجهة أعتى طيران وأعتى دبابات”.

واضاف”في مثل هذا اليوم خرج الجنوب أقوى برجال المقاومة الذين ثبتوا في ارض المعركة في سهل الخيام ووادي الحجير وفي كل بقعة من ارض الجنوب والبقاع والضاحية، بدعم كلي وتضامن فعلي من شرفاء الوطن، وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر”.

وتابع إن “هذا الثبات المنقطع النظير امام أسطورة أقوى جيش توج مجموعة من الإنجازات الميدانية بعد تحرير العام 2000 وعبر عن مدى تعلق الجنوبيين بأرضهم وبالعيش عليها بعزة وكرامة”.

واكد ابو زيد انه “وبعد 12 عاما على هذه الذكرى، لبنان بات أقوى من أي يوم مضى بسواعد جيشه وايمان مقاومته وعزيمة شعبه، وان هذا الوطن في ظل هذا العهد لم يعد لقمة سائغة، بل بات عنوانا للبطولات، من سهوله ووديانه الجنوبية الى تلاله وجروده الشرقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام