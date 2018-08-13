استقبل عضو المجلس السياسي مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله وفدا قياديا من “حركة أنصار الله” الفلسطينية برئاسة نائب الأمين العام للحركة محمود حمد وعضوية الشيخ ماهر عويد وإبراهيم جشي وطارق عيسى وحربي خليل، وجرى البحث في المستجدات الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان.

وأكد المجتمعون على “خيار المقاومة والانتفاضة بكل أشكالها لاستعادة الحق الفلسطيني وتحرير الأرض والأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، وشددوا على “أهمية الجهود التي تبذل من أجل توحيد الموقف الفلسطيني وإجراء المصالحة على كل المستويات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين”، ودعوا الى “تعزيزها ودعمها”.

وحول الأوضاع الأمنية والمعيشية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، اكد المجتمعون على “التعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة الرسمية لحماية المخيمات واستقرارها ومنع أي عابث بالأمن من الاصطياد في الأجواء المعكرة”.

من جهته، أشاد الوفد الزائر “بدور حزب الله واهتمامه بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعم صموده والوقوف إلى جانب المخيمات الفلسطينية ومساعدتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام