يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت المانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركل وبحث ابرز التطورات في العالم ومن بينها الاوضاع في سوريا واوكرانيا، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين.

وقالت الحكومة في بيان لها “يلتقي المسؤولان عند قرابة الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش (18.00 بالتوقيت المحلي) في قصر ميسبرغ مقر الحكومة الألمانية الصيفي على بعد 70 كلم شمال برلين في الريف”.

وأشار المتحدث باسم المستشارة الالمانية ستيفن سيبرت الى انه “سيتم التطرق إلى الحرب في سوريا والوضع في شرق اوكرانيا وشؤون الاقتصاد والطاقة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية