أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب لإقرار المساواة بين الجنسين في الميراث، مع السماح باعتماد قواعد الشريعة الإسلامية في الإرث، لمن يفضل ذلك.

وقال الرئيس السبسي في خطاب ألقاه بمناسبة عيد المرأة التونسية، اليوم الاثنين، ” فيما يخص المساواة في الإرث، قدمت مقترحا إلى مجلس النواب، لكي تصبح المساواة في الإرث قانونا، مع السماح للمورّث باعتماد القواعد الشرعية لمن يريد ذلك”.

وتابع ، “أنا لا أحكم وحدي، لكني آمل أن ينظر مجلس النواب بجدية في المقترح ويتولى المصادقة على التقرير”، مؤكدا أن هناك “ضرورة لتطوير مسودة قانون الأسرة والأحوال الشخصية لموائمته مع التطورات التي يشهدها المجتمع التونسي في مختلف المجالات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية”.

ودعا السبسي حركة النهضة، وهي كبرى الأحزاب الإسلامية في تونس وتحوز على أكبر كتلة في البرلمان إلى التعامل الإيجابي مع مضمون مقترحاته بشأن المساواة.

المصدر: سبوتنيك