أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “منطقة عكار غالية على قلوب جميع اللبنانيين لانها خزان المؤسسة العسكرية من جهة ولان أهلها قدموا التضحيات الكثيرة في سبيل سيادة لبنان وإستقلاله وسلامة اراضيه”.

وقال عون “سأرعى رفع الحرمان عن عكار من خلال الاهتمام بمشاريعها الانمائية والاجتماعية، شأني في ذلك شأن رعايتي لكل المناطق اللبنانية انطلاقا من الانماء المتوازن الذي التزمت العمل على تحقيقه في خطاب القسم”.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله الاثنين في قصر بعبدا نواب عكار وعدد من رؤساء اتحادات البلديات في المحافظة الذين عرضوا أبرز مطالب المنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام