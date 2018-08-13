ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك إلى أكثر من 400 قتيل، بحسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية الاثنين.

وقالت السلطات “لا تزال فرق الاغاثة تعمل على انتشال الجثث من تحت انقاض المباني المدمرة”.

وأعلنت السلطات ان “حصيلة قتلى الزلزال بلغت حتى الآن 436 قتيلا واكثر من ألف و300 جريح ونحو 353 ألف نازح”.

وقد دمر زلزال 5 آب/أغسطس الذي بلغت قوته 6.9 درجات عشرات الآلاف من المنازل والمساجد والمصانع ووقع بعد أسبوع فقط من زلزال ضرب الجزيرة وأدى إلى مقتل 17 شخصا.

وكان شمال لومبوك الأكثر تضررا من الزلزال حيث حصد أرواح 374 شخصا وأجبر 137 ألفا على إخلاء منازلهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية