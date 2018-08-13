أصدرت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله اليوم البيان الاتي:

استغربت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية عودة التسريبات التي تستهدف مسيرة الصرح العلمي الأكبر في لبنان، ونعني به الجامعة اللبنانية، وتعمّد توجيه شائعات على أنها صادرة من الاتحاد الأوروبي والإصرار على تسويقها إعلامياً بغياب أي وثيقة معتمدة، وذلك على أعتاب كل عام جامعي جديد.

إن الهيئة تدعو مرة جديدة بأن يتحمل الجميع مسؤوليتهم بوقف العبث بمستوى الشهادة الصادرة عن الجامعة اللبنانية، المعترف بها في أرقى جامعات العالم، إذ لن يستفيد أحد من الإضرار بسمعة الجامعة، ولن تخدم العناوين المموهة بالخطاب الأكاديمي الأممي مستقبل الجامعة وتعزيز حضورها ليكون بين المناطق كافة ولكل اللبنانيين.

إننا ندعو بالمقابل إلى اعتماد الخطط المستقبلية التي تحاكي التحديات الأكاديمية المتنوعة، وأن تبقى الجامعة اللبنانية، فعلاً لا قولاً، جامعة وطنية تحضر وتتفاعل فيها كل مكونات الوطن، وهذا لا يحصل إلا بوقف التدخلات والمحصصات الطائفية والاعتماد الحصري على الكفاءات والأدمغة المتفوقة قبل هجرتها، في صرح وطني عنوانه العلم وإنتاج المعرفة، وهذا لا يبدأ إلا باستعادة صلاحيات الجامعة والنهوض بدورها رئاسةً ومجلساً.

وإذ تتوجه الهيئة بالتهنئة إلى رئاسة ومجلس الجامعة على التقدم الطوعي للحصول على اعتماد فرنسي أوروبي، مما سيمثل نقلة نوعية في عمل الجامعة وحضورها، وتُعلن تأييدها كل الخطوات الإصلاحية التي جرت وتجري لتعزيز دور الجامعة الريادي، وفي المقابل فإنها تدعو إلى المبادرة لمعالجة نقاط الضعف وتفعيل نقاط القوة، لتبقى الجامعة بمستوى آمال جميع اللبنانيين، وبموقع انتزعت فيه احترام كافة المؤسسات الأكاديمية العالمية.

المصدر: انترنت