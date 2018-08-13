الامام السيد علي الخامنئي: اذا كان أداء الأجهزة الحكومية قوياً فلن يكون للحظر تأثيرات كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2018 - 12:24
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حزب الله يحيي الذكرى السنوية الـ12 للانتصار التاريخي بإقامة مهرجان "بكم ننتصر" يوم الثلاثاء المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت ـ الجاموس، باحة عاشوراء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
الامام السيد علي الخامنئي: اذا كان أداء الأجهزة الحكومية قوياً فلن يكون للحظر تأثيرات كبيرة
منذ 25 mins
13 August، 2018
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