تمنى النائب ماريو عون “ان يستمر الرئيس المكلف سعد الحريري بالدفع ذاته في الاتصالات التي يجريها لحل العقد امام تأليف الحكومة”، لافتا في حديث اذاعي الى ان “الحلحلة في العقدة المسيحية لا تعني التوصل الى حل”.

ووضع “الانتقادات المتبادلة التي توجهها القوات للوزير جبران باسيل في اطار الكلام السياسي والسقف العالي بهدف الضغط باتجاه الحصول على تنازلات للقوات من قبل التيار وهو الامر الذي لن يحصل”.

وكشف عون عن “ابداء الاستعداد من قبل التيار بالتراجع عن مطلب حصة من احدى عشرة وزيرا للتيار ورئيس الجمهورية الى عشرة وزراء”، جازما بأن “الامر المتفق عليه بين كل الكتل السياسية ان لا وجود للثلث المعطل في الحكومة العتيدة”.

وعن حصيلة الاتصالات مع القوات اللبنانية، أشار الى ان “حزب القوات تنازل عن الحقيبة السيادية مقابل الحصول على أربعة وزارات خدماتية وازنة”.

واعتبر عون ان “سقف الطروحات لا يزال مرتفعا من قبل الوزير وليد جنبلاط “، لافتا الى ان “البحث سيكون مكثفا للوصول الى قواسم مشتركة لحل هذه العقدة”، ومعربا عن “تمسك التيار حتى الآن بالنائب طلال إرسلان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام