أرسلان عبر التويتر: كيف واين تتم عملية معالجة النفايات؟

غرد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر تويتر، فقال: “‏مجلس الإنماء والإعمار يقول بأنه لا يتم طمر النفايات من دون معالجة، فليقولوا لنا كيف وأين تتم عملية المعالجة، وهل وصل الاستخفاف بعقول الناس الى هذا الحد؟”. اضاف:”بلد عايش على الكذب والنفاق.والكلام الصادر عن مجلس الإنماء والإعمار خير دليل ...