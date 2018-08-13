أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني “أن رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، غادر بيروت متوجها إلى موسكو على رأس وفد قيادي من الحزب.وتستمر الزيارة لأيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني “أن رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، غادر بيروت متوجها إلى موسكو على رأس وفد قيادي من الحزب.وتستمر الزيارة لأيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
غرد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر تويتر، فقال: “مجلس الإنماء والإعمار يقول بأنه لا يتم طمر النفايات من دون معالجة، فليقولوا لنا كيف وأين تتم عملية المعالجة، وهل وصل الاستخفاف بعقول الناس الى هذا الحد؟”. اضاف:”بلد عايش على الكذب والنفاق.والكلام الصادر عن مجلس الإنماء والإعمار خير دليل ...