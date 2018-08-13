بينما قد لا يحتمل التين الطازج أكثر من أسبوعين قبل أن يفسد، إلا أن التين المجفف متوافر على مدار السنة، وعمره بالعادة يكون أطول من التين الطازج.

يحتوي التين المجفف على العديد من العناصر الغذائية الهامة وبتراكيز عالية، ومن أهم هذه المواد: البروتينات، الكربوهيدرات، الكالسيوم، فيتامين ك، البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، كما ويعتبر غنياً بشكل خاص بالألياف الغذائية. ويحتوي كل نصف كوب من التين المجفف (ما يقارب 9 حبات من التين المجفف) على أقل من 200 سعر حراري، والتين المجفف خالي تماماً من الدهون، وغني بمضادات الأكسدة الضرورية والهامة لتحسين الصحة.

للتين المجفف فوائد عديدة ومذهلة للصحة، وهذه أهمها:

1- العناية بالبشرة وتحسين مظهرها: يحتوي التين المجفف على مستويات عالية من فيتامين ي وفيتامين سي والكالسيوم، وهي عناصر غذائية هامة:

-تساعد على منح البشرة مظهراً رائعاً.

-تعمل كمضادات أكسدة تكافح الشوارد الحرة وتقلل بالتالي من فرص ظهور علامات تقدم السن، مثل: التجاعيد، العدسية (بقع الكبد).

-تحسن من مرونة البشرة وتساعد على ظهورها بمظهر يافع وشاب ولفترة أطول.

2- السيطرة على ضغط الدم: نظراً لاحتواء التين المجفف على مستويات عالية من البوتاسيوم، فإن التين المجفف يعتبر أحد الثمار التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، ويساعد البوتاسيوم على توسعة الأوعية الدموية وزيادة مرونتها، ما يقلل من الضغط الواقع عليها ويساعد على الحماية من مشاكل القلب وجهاز الدوران عموماً، كما ويساعد على منع الجلطات وتصلب الشرايين.

3- الحفاظ على كثافة العظام: يحتوي التين المجفف على كمية كبيرة من المعادن التي تساعد وبشكل كبير على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ومع التقدم في العمر، يبدأ الجسم بأخذ نسبة من المعادن التي يحتاج إليها من العظام، الأمر الذي يقلل من قوة وكثافة العظام، ما يتسبب في ألم المفاصل وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام. ولكن تناول بعض الأطعمة، مثل التين المجفف، يساعد على إبطاء وتيرة العمليات المذكورة، محافظاً على عظامك صحية وقوية ولفترة أطول.

4- مصدر جيد للحديد: يساعد تناول التين المجفف على إمدادك بنسبة جيدة من حاجاتك اليومية من الحديد، إذ يحتوي كل نصف كوب من التين المجفف على 1.5 ملغرام من الحديد، ويحتاج الجسم لعنصر الحديد للمساعدة على نقل الأكسجين في مجرى الدم بكفاءة إلى كافة أنحاء الجسم، ومع نقص الحديد في الجسم، تنخفض كميات الأكسجين التي تصل الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالتعب والعديد من الأعراض المزعجة.

5- تعزيز صحة جهاز المناعة: يعتبر فيتامين سي أحد أهم العناصر الغذائية التي تساعد على دعم وتقوية الجهاز المناعي عموماً، إذ أنه يساعد على تعزيز عمليات إنتاج كريات الدم البيضاء والتي يحتاجها الجسم لمقاومة الالتهابات والفيروسات، ويحتوي التين المجفف على نسب عالية من فيتامين سي، كما أن مضادات الأكسدة الأخرى المتواجدة في التين المجفف تساعد على تخفيف العبء الواقع على جهاز المناعة.

6- جيد لمرضى السكري: إن محتوى التين المجفف من الألياف يجعله مثالياً لتنظيم عمليات إطلاق الجلوكوز، والأنسولين في الجسم، ولكن وبسبب تركيز السكريات العالي في التين المجفف، يجب مراعاة عدم تناوله بكميات كبيرة من قبل مرضى السكري بشكل خاص.

7- خسارة الوزن الزائدك تساعد كمية الألياف الكبيرة المتواجدة في التين المجفف على الشعور بالشبع والامتلاء، وبالتالي منع الشخص من تناول كميات كبيرة من الطعام الدسم بين الوجبات، ولكن يجب هنا مراعاة أن التين المجفف يحتوي على نسبة جيدة من السكريات والكربوهيدرات، لذا، عليك تناوله باعتدال.

8- السيطرة على الكوليسترول: وجدت عدة دراسات أن الكمية الكبيرة من الألياف التي يحتوي عليها التين المجفف تساعد على التقليل من نسب الكوليسترول المتراكم في الأوعية الدموية، وبالتالي يساعد تناوله على الحماية من أمراض القلب وتراكم البلاك في الأوعية الدموية.

9- مكافحة الأمراض المزمنة: إن تناول التين المجفف يساعد على تزويد الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة، والتي قد يتسبب نقصها في نشأة التهابات وأمراض مزمنة في الجسم، كما أن محتوى التين المجفف العالي من مضادات الأكسدة يجعله عاملاً هاماً يساعد على الحماية من أمراض تتسبب بها الشوارد الحرة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب.

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المصدر: ويب طب