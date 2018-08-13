النهار‎

يواجه المجلس الدستوري مسألة نواب فازوا بعشرات الأصوات ونواب خسروا مع انهم نالوا آلاف الأصوات‎.

قال رئيس حكومة سابق إن الحزب المطلوب منه تقديم تنازلات أكثر من غيره هو “التيّار الوطني الحر” تسهيلاً لتأليف ‏الحكومة وإنجاحاً للعهد‎.

قيل إن حزباً بارزاً يدفع الرواتب للعاملين لديه بالعملة اللبنانية وليس بالدولار‎.

تشيع أوساط من 8 آذار أن البديل من الرئيس الحريري في حال اعتذاره لن يكون من خطّه‎.‎

البناء‎

كواليس‎

قالت مصادر مصرفية إنّ التوقعات كانت أن يصيب الانهيار المالي إيران بعاصفة سرعان ما تتحوّل إلى أزمة سياسية، ‏وإذ تتصدّر تركيا الأضواء على هذا الصعيد وتنذر بتغييرات هيكلية للتحالفات تحسم موقع تركيا في التجاذب بين ‏محوري موسكو وواشنطن، بينما تنجح إيران بوضع سقف للأزمة والبدء بالتعامل مع كيفية الاحتواء والذهاب لهيكلة ‏اقتصادها بما يتناسب مع مرحلة المواجهة بعد التدهور الذي أصاب القطاعات المرتبطة برهان الانفتاح‎…‎

الجمهورية‎

يتردد أنّ الواردات التي كان مقدّراً لها أن تموّل سلسلة الرتب والرواتب، لم تبلغ الأرقام التي كانت متوقعة نتيجة ‏الضرائب التي فرضت، ما زاد عجز المالية العامة‎.

دولة معنية بمؤتمر سيدر أرسلت الى جهة رسمية لبنانية خارطة طريق حول رؤيتها للخطوات والإصلاحات التي ‏يجب على لبنان اتّباعها‎.

سُئل مرجع كبير عن الحراك الجديد للتأليف وهل سينتج عنه حكومة؟ فأجاب: من المبكر بعد، فكلمة السرّ لم تأت‎.‎

اللواء‎

لا يُبدي مرجع كبير حماساً لانتزاع تعهد من قطب وسطي حول أداء وزرائه في المرحلة المقبلة، بما لا يؤدي إلى ‏تعطيلها‎!

نشط المستوزرون على أكثر من محور، وسط معلومات عن تقدّم طفيف لمساعي التأليف‎..

حذّرت مصادر سياسية من أن يتحوّل التجاذب حول مؤسسة رائدة إلى انقسام مجتمع يزيد الطين بلة‎!‎

المستقبل‎

يقال إنّ مشاورات غير معلنة تتواصل بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا من أجل وضع تفاهم قمّة هلسنكي على ‏سكّة التنفيذ‎.‎

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام