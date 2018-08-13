النهار
يواجه المجلس الدستوري مسألة نواب فازوا بعشرات الأصوات ونواب خسروا مع انهم نالوا آلاف الأصوات.
قال رئيس حكومة سابق إن الحزب المطلوب منه تقديم تنازلات أكثر من غيره هو “التيّار الوطني الحر” تسهيلاً لتأليف الحكومة وإنجاحاً للعهد.
قيل إن حزباً بارزاً يدفع الرواتب للعاملين لديه بالعملة اللبنانية وليس بالدولار.
تشيع أوساط من 8 آذار أن البديل من الرئيس الحريري في حال اعتذاره لن يكون من خطّه.
البناء
كواليس
قالت مصادر مصرفية إنّ التوقعات كانت أن يصيب الانهيار المالي إيران بعاصفة سرعان ما تتحوّل إلى أزمة سياسية، وإذ تتصدّر تركيا الأضواء على هذا الصعيد وتنذر بتغييرات هيكلية للتحالفات تحسم موقع تركيا في التجاذب بين محوري موسكو وواشنطن، بينما تنجح إيران بوضع سقف للأزمة والبدء بالتعامل مع كيفية الاحتواء والذهاب لهيكلة اقتصادها بما يتناسب مع مرحلة المواجهة بعد التدهور الذي أصاب القطاعات المرتبطة برهان الانفتاح…
الجمهورية
يتردد أنّ الواردات التي كان مقدّراً لها أن تموّل سلسلة الرتب والرواتب، لم تبلغ الأرقام التي كانت متوقعة نتيجة الضرائب التي فرضت، ما زاد عجز المالية العامة.
دولة معنية بمؤتمر سيدر أرسلت الى جهة رسمية لبنانية خارطة طريق حول رؤيتها للخطوات والإصلاحات التي يجب على لبنان اتّباعها.
سُئل مرجع كبير عن الحراك الجديد للتأليف وهل سينتج عنه حكومة؟ فأجاب: من المبكر بعد، فكلمة السرّ لم تأت.
اللواء
لا يُبدي مرجع كبير حماساً لانتزاع تعهد من قطب وسطي حول أداء وزرائه في المرحلة المقبلة، بما لا يؤدي إلى تعطيلها!
نشط المستوزرون على أكثر من محور، وسط معلومات عن تقدّم طفيف لمساعي التأليف..
حذّرت مصادر سياسية من أن يتحوّل التجاذب حول مؤسسة رائدة إلى انقسام مجتمع يزيد الطين بلة!
المستقبل
يقال إنّ مشاورات غير معلنة تتواصل بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا من أجل وضع تفاهم قمّة هلسنكي على سكّة التنفيذ.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام