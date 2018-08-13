بدأ مسؤولون رفيعون من الكوريتين محادثات الاثنين تحضيرا لقمة ثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ولا يزال موعد القمة المرتقبة ومكانها غير محددين. لكن الرئيس الكوري الجنوبي سبق وأن اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي خلال أول قمة تاريخية بينهما في نيسان/أبريل على أن يزور بيونغ يانغ في الخريف.

والمحادثات التي انطلقت بين وفدي الكوريتين في الجانب الشمالي من قرية “بانمونجوم” في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين جاءت بحسب سيول بطلب من بيونغ يانغ التي اقترحت الخميس عقد هذا الاجتماع ل”مراجعة التقدم” الحاصل منذ قمة نيسان/أبريل التي مهدت الطريق للقاء التاريخي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية