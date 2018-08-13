عمليات إطفاء الحرائق المستعرة في كاليفورنيا تتقدم رغم الأحوال الجوية المعاكسة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2018 - 07:54
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عمليات إطفاء الحرائق المستعرة في كاليفورنيا تتقدم رغم الأحوال الجوية المعاكسة
منذ 42 mins
13 August، 2018
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