أكد مجلس الأمن العراقي بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على عمق العلاقات التي تربط بين العراق وايران، ورفض تسييس موقف بغداد من العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن، أنه جرى خلاله “التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين والمصالح الكبيرة التي تربط بينهما وأهمية الحفاظ عليها”.

وتابع البيان: “يرفض المجلس التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيسة لموقف العراق الرسمي الذي أدان سياسة تجويع الشعوب والذي عبر عنه… العبادي”.

وشدد المجلس، حسب البيان، على “أهمية الحفاظ على العلاقات المميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

المصدر: وكالات