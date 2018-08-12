أكدت السلطة القضائية في إيران اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية في الآونة الأخيرة ومنع آخرين مشتبه بهم من مغادرة البلاد.

وشدد المتحدث باسم السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية، غلام حسين محسني أجئي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، على أن أعداء إيران، لا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يواصلون ممارسة الضغوط على شعب الجمهورية الإسلامية “وحاولوا تعبئة ما أمكن لممارسة الضغط علي الاقتصاد الإيراني وتضييق الخناق علي الشعب عبر الإخلال بالوضع الاقتصادي”.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن وجود الكثير من “المنتفعين” الذين يحاولون استغلال هذا الوضع عن طريق الاحتكار وتهريب البضائع ورفع أسعارها.

وتابع قائلا إن السلطة القضائية تعمل على التصدي لهؤلاء “المنتفعين”، واعتقلت لحد الآن 67 “مجرما” جرى التحقيق مع عدد منهم، فيما فرض حظر مغادرة البلاد على أكثر من مائة مسؤول، وفتحت ملفات لـ25 منهم وصدرت لائحة اتهام بحق 26 آخرين.

وكان الإمام السيد علي الخامنئي قد وافق أمس على مبادرة تشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية في البلاد.

المصدر: وكالة ارنا