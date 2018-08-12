إندلع حريق هائل الأحد في جزيرة إيفيا اليونانية بالقرب من اثينا وتم إخلاء قريتين، بحسب ما ذكرت الحكومة، بعد أقل من شهر من مقتل أكثر من 90 شخصا في أسوأ حريق تشهده اليونان.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس أن “رئيس الوزراء على اتصال بوزير الداخلية حول الحريق الهائل في إيفيا”.

وصرح وزير الزراعة فانغيليس ابوستولو من موقع الحريق لوكالة “إيه أن أيه” الحكومية أن فرق مكافحة الحرائق تستعد لمكافحة الحريق طوال الليل. واضاف “تم نقل فرق من المنطقة بأكملها إلى هنا”.

وتم إجلاء نحو 500 شخص من قريتي كونتوديسبوتي وستافروس في وقت سابق كإجراء احترازي.

ويشارك في عملية اخماد الحريق نحو 250 رجل إطفاء و62 عربة اطفاء بدعم من القوات التي تعمل في المنطقة التي تبعد نحو 92 كلم شمال أثينا، بحسب مسؤولين.

ولا تزال اليونان في حالة حداد على مقتل 94 شخصا في حريق غابات في منتجع ماتي على ساحل البحر بالقرب من أثينا في 23 تموز/يوليو، ولا يزال أكثر من 30 شخصا في المستشفى حالة العديد منهم حرجة.