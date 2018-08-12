اعتقلت السلطات المصرية ستة مشتبه بهم ينتمون الى “بؤرة ارهابية” مسؤولة عن هجوم انتحاري كان يستهدف كنيسة في شمال القاهرة واحبطته قوات الامن، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية الاحد.

واحبطت قوات الامن السبت هجوما على كنيسة العذراء في مسطرد بمنطقة شبرا الخيمة، ودفع وجود قوات الامن الانتحاري الى تفجير حزامه الناسف على بعد مئتي متر من الكنيسة، وفق مصادر امنية.

وقالت الشرطة ان الانتحاري الذي قتل يدعى عمر محمد احمد، موضحة انه ينتمي الى “خلية ارهابية” من دون ان تحدد ماهية ارتباطها.

وبعد دهم مكان وجود الخلية، اوردت الشرطة انها عثرت على ادلة تثبت ضلوعها في الهجوم على الكنيسة وتخطيطها لاعتداءات اخرى.

واعلنت الداخلية اعتقال ستة اشخاص هم “عناصر البؤرة الارهابية” ناشرة اسماءهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية