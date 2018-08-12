سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الأحد على موقعين بعملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في عسير. وأكد مصدر عسكري عن سقوط قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي وتدمير آليتين ومقتل من عليهما غرب مجازة خلال العملية الهجومية.

وأضاف المصدر أن الغطاء الجوي المكثف للمرتزقة من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي فشل في إعاقة تقدم أبطال الجيش واللجان غرب مجازة بـ محور عسير. وكانت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان قد استهدفت يوم أمس تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بذات الجبهة محققةً ضربات مسددة في صفوفهم.

المصدر: المسيرة نت