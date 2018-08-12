أكد القيادي في سرايا القدس أبو محمد أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها السرايا, ماضية في تثبتيها لمعادلة القصف بالقصف والدم بالدم, هذه المعادلة الدفاعية التي اعتمدتها الفصائل ومن خلال غرفة العمليات المشتركة, لتؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها وأبناء شعبها.

وشدد القيادي في السرايا خلال حديثه لـ “الاعلام الحربي” على أن الزمن الذي يحاول العدو الصهيوني فيها فرض معادلاته على الأرض قد ولى بلا رجعة, وأن المقاومة لن تسمح له بأن يتجرأ ليعود يقتل ويضرب ويستبيح دماء أبناء شعبنا . وبين أبو محمد أن المقاومة وبعد تغول العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا, قد اتخذت قرراها بالرد الموحد من جميع الأجنحة العسكرية للفصائل للجم الإجرام الصهيوني ضد شعبنا الأعزل.

وأوضح خلال حديثه,” بأن المقاومة الفلسطينية ومن خلال الضربة الأولى التي وجهتها لمستوطنة سديروت وغلاف غزة في تمام الساعة 7:35 م, أصابت العدو إصابة دقيقة مباشرة مما جعلته في حالة تخبط في الاستهدافات وفي تصريحاته الإعلامية وقراراته” .

واشار إلى أن جولات الاشتباك التي خاضتها المقاومة خلال الأشهر السابقة بداية من عملية الوفاء للشهداء وحتى اليوم , كشفت حقيقة الكيان الصهيوني بأنه كيان هش , وأنه رغم التطور التكنولوجي لديه إلا أنه أصبح عاجزاً عن التصدي للمقاومة وصواريخها وقذائفها .

وفي ختام حديثه طمأن أبو محمد أبناء شعبنا الفلسطيني بأن المقاومة خلفكم تحميكم وتدافع عنكم , ولديها ما يؤلم ويفاجئ العدو الصهيوني ويشفي صدور قوم مؤمنين . وحذر العدو الصهيوني من محاولة ارتكاب أي حماقة ضد أبناء شعبنا واختبار صبر المقاومة , مشدداً على أن الدم الفلسطيني خط أحمر وأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي , وقادرة على إيلامه وتكبيده أكبر الخسائر .

المصدر: فلسطين اليوم