القنيطرة وريفها:

ـ تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في دوار العلم بريف القنيطرة الأوسط بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة.

حماة وريفها:

ـ دمَّر الجيش السوري سيارة للمجموعات المسلحة على الطريق الواصل بين مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي وبلدة السرمانية بريف حماه الشمالي الغربي، إثر استهدافها بصاروخ موجه، وأوقع من فيها قتلى.

كما نفذ سلاح المدفعية في الجيش السوري ضربات مكثفة على محاور تحرك المجموعات المسلحة وعلى مقرات لمسلحي “الحزب التركستاني” في محيط بلدة زيزون وبلدة قليدين بريف حماه الشمالي الغربي ما أسفر عن إصابة عدد منهم بينهم 4 مسلحين بحالة خطرة.

ـ أُصيب 15 شخصاً إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحون مجهولون قرب بلدة قلعة المضيق بريف حماه الشمالي الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل 4 مسلحين من “قسد” وأُصيب 3 آخرون، إثر هجوم شنه مسلحو داعش، على مواقعهم قرب قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

ـ أُصيب عدد من مسلحي “قسد” إثر انفجار لغم زرعه مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلهم، قرب قرية الشنان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ سلَّمَ عددٌ من مسلَّحي داعش مع عائلاتهم أنفسهم لمسلَّحي “قسد” قُرب قرية البحرة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بينهم 10 نساء من جنسياتٍ مختلفة، وقام مسلَّحو “قسد” بنقل مسلَّحي داعش إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في قرية البحرة، يوم أمس.

الرقة وريفها:

ـ قُتل أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليه في قرية جديدة خابور شرق بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة عند حاجز ساحة المحافظة بمدينة الرقة.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في ريف الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

حلب وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين مسلحين مجهولين وحراس مقر ما يسمى “الدفاع المدني” في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي الغربي، إثر هجوم شنه المسلحون على المقر.

إدلب وريفها:

ـ قُتل العشرات من مسلحي وعوائل “هيئة تحرير الشام” معظمهم من حمص، جراء انفجار مستودع أسلحة وذخيرة تابع للمجموعات المسلحة، ادى إلى انهيار بناءين كبيرين بشكلٍ كامل، في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

ـ عُثر على مسلحين اثنين أحدهما تركستاني الجنسية مقتولين، على أيدي مسلحين مجهولين، في قرية البدرية شمال غرب مدينة اريحا في ريف إدلب الجنوبي.

المشهد المحلي:

ـ أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، بأن مليون و216 ألف و796 نازحا سوريا (ومنهم أكثر من 364 ألف امرأة وأكثر من 620 ألف طفل) عادوا إلى منازلهم منذ الـ30 من أيلول عام 2015، وأشار إلى أن 64 لاجئاً (ومنهم 18 امرأة و34 طفلا) عادوا إلى سوريا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس والدبوسية في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال المركز: “حاليا تتم في 69 تجمعا سكنيا في محافظات حلب ودمشق ودير الزور وحماة وحمص إعادة إعمار 52 مدرسة و23 روضة للأطفال و34 مخبزا و33 محطة لضخ المياه و16 محطة كهربائية و17 مؤسسة طبية و293 مسكنا”.

ـ أعلن رئيس دائرة الآليات في مجلس مدينة درعا أدهم الحاج علي، إنه تمَّ افتتاح طريق “درعا _اليادودة _المزيريب” أمام حركة مرور السيارات العامة والخاصة بعد تأمينه وإزالة السواتر والأنقاض، وذلك تخفيفاً على المواطنين واختصاراً للوقت خلال تنقلهم، وأشار إلى دور كل من وحدات الهندسة في الجيش السوري ومديرية الخدمات الفنية وآليات وعمال مجلس المدينة ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، في إعادة فتح وتأهيل الطريق.

ـ عاد 1300 معمل للإنتاج ستون بالمئة منها تختص بالصناعات النسيجية، في منطقة الكلاسة بحلب بعد انحسار الإرهاب عنها.

وذكر المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أنه بعد تحرير منطقة الكلاسة من الإرهاب وعودة الصناعيين للعمل “شكل تأمين الكهرباء أبرز العقبات أمام سير العملية الإنتاجية إضافة إلى الغرامات المالية المتراكمة”، داعيا المعنيين إلى تأمين الظروف المناسبة وتقديم مساعدة أكبر للصناعيين لمواصلة العمل والإنتاج بوتيرة أفضل.

المشهد الدولي:

– رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن “هناك مؤامرة تقسيمية لسوريا أجهضت وأن هناك عصابات ارهابية مدعومة من رعاة اقليميين ودوليين قد انكشف دورهم، وأن علينا أن نعيد النظر وأن تعيد الحكومة المقبلة النظر بالعلاقة مع سوريا من أجل التخفيف من الكثير من المشاكل الضاغطة”.

المصدر: الاعلام الحربي