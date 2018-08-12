رأى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لدى لقائه نظيره الكازاخي اليوم الأحد ، بأن إمكانيات طهران واستانة في العديد من المجالات ولاسيما الترانزيت، من شأنها ان تكمّل بعضها الآخر ، داعيًا إلى استثمارها أكثر من أي وقت مضى بما يخدم تطلعات شعوب البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الرئيس الإيراني دعا في هذا اللقاء الذي جاء على هامش “قمة اكتاو” لرؤساء الدول المطلّة على بحر قزوين، إلى استخدام طاقات البلدين لصالح الشعبين الايراني والكازاخي وشعوب المنطقة.

ووصف الرئيس روحاني حضور استانة الفاعل في محادثات السلام الخاصة بسوريا وغيرها من القضايا الامنية في المنطقة، بانها مؤثرة.

وشدد الرئيس روحاني على وجود فرص كثيرة لعقد استثمارات مشتركة بين طهران واستانة ، معتبرًا ان طاقات البلدين في العديد من المجالات ومنها ولاسيما الترانزيت، من شأنها ان تكمّل بعضها الاخر بما يتيح لجمهورية كازاخستان التوصل الي المياه الجنوبية عبر ايران، وفي المقابل اتصال ايران بالصين من خلال كازاخستان.

كما دعا الشيخ روحاني إلى توثيق التعاون المصرفي المشترك ، لافتًا إلى ان ايران وكازاخستان قادرتان من خلال تعزيز التعاون المصرفي الثنائي واستخدام العملة الوطنية على المضي قدما باتجاه تمتين هذه العلاقات.

المصدر: وكالة مهر