أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش انه لا يجوز تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية، معتبرا أن “تأخير تأليفها يساهم في تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية والحياتية للمواطنين اللبنانيين”.

وفي كلمة له خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الإمتحانات الرسمية في بلدة عنقون قال الشيخ دعموش: “لقد بات واضحا أن من يعرقل تشكيل الحكومة ليس مجرد العقد الداخلية ورفع سقف المطالب والشروط من بعض الجهات السياسية فقط، وإنما هناك إرادة خارجية تريد تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية