أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني، اجتماعا ثنائيا على هامش قمة دول حوض بحر قزوين، بحثا خلاله جملة من المسائل وعلى رأسها الملف السوري.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن الرئيس الروسي قوله “نتعاون بشكل كبير، لدينا مسائل كثيرة بخصوص قزوين، وبخصوص تسوية أزمات حادة جدا، بما في ذلك الأزمة السورية “.

وأضاف بوتين “أود أن أعلمكم أن هناك اتصالات مع شركائنا حول هذه المسألة المعقدة، وأن زملاءنا على اتصال دائم ببعضهم البعض”، مؤكدا على أهمية اللقاءات الشخصية.

ويأتي هذا اللقاء على هامش القمة الخامسة لدول حوض قزوين، التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الإيراني الشيخ حسن روحاني، والرئيس الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، والرئيس الأذري، إلهام علييف، ورئيس تركمانستان، قربان قولي بيرديمحمدوف.

المصدر: وكالة نوفوستي