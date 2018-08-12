قتل متظاهر خلال تجمعات نظمها المعارضون لرئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ومؤيدوه السبت في جميع أنحاء البلاد لإسماع صوتهم،وأعلنت الشرطة أن متظاهرا من أنصار الرئيس أورتيغا قتل بعد إصابته برصاصة في

الظهر خلال تظاهرة لمعارضين أمام بلدية ماتاغالبا (شمال) ثالث مدن البلاد.

والقتيل هو لينين مينديولا نجل أحد القادة التاريخيين للحزب السانديني الحاكم،كما أفاد بيان نشرته الحكومة،وتحدثت وسائل الإعلام المعارضة للشرطة عن حوادث في ماتاغالبا وأكدت أن أفرادا من قوة شبه عسكرية أطلقوا النار على متظاهرين، بدون ان تشير إلى سقوط ضحايا.

وبعد نحو أربعة أشهر على بدء حركة الاحتجاج على أورتيغا، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 300 قتيل. سارت تظاهرات ايضا في العاصمة ماناغوا ومدينتي ليون (شمال غرب) وخويكالبا (شرق).

المصدر: الوكالة الفرنسية