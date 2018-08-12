أطلقت وكالةُ الفضاء ناسا مركبةً فضائيةً جديدةً في رحلةٍ إلى المجالِ الشمسي، حيثُ من المقررِ أن تصلَ المركبةُ الجديدة “باركر” إلى ما يقرُبُ من اربعةِ ملايينِ ميلٍ من الشمس، وهيَ مسافةٌ أقربَ من أيِ مركبةٍ أخرى حاولتِ الاقترابَ من الشمس.

وسائلُ اعلامٍ قالت إنَ مهمةَ الاقترابِ من الشمسِ كانت مستحيلةً في الماضي، حيثُ تصلُ حرارةُ المِنطقةِ التي ستصلُ إليها المركبةُ الجديدةُ إلى ثلاثةٍ ملايين درجةِ فهرنهايت، ,تعتمدُ مركبةُ “الناسا” على التطورِ الهائلِ في صناعةِ الكربونِ والتقدمِ في مجالاتِ الهندسة، لتُزوِدَ المركبةَ باركر بدرعٍ حراريةٍ وأنظمةِ تبريدٍ، تُبقيها آمنةً وتَقيها درجاتِ الحرارةِ الهائلة.

المصدر: وكالات