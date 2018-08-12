رفع علم الجمهورية العربية السورية في دوار العلم بريف القنيطرة الأوسط بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2018 - 16:12
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رفع علم الجمهورية العربية السورية في دوار العلم بريف القنيطرة الأوسط بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة
منذ 1 ساعة
12 August، 2018
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