التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على أوتوستراد طبرجا باتجاه الصفرا وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2018 - 11:40
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان الانتصار الذي سيقام الثلاثاء 14آب/اغسطس عند التاسعة مساءً بتوقيت بيروت
التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على أوتوستراد طبرجا باتجاه الصفرا وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 18 mins
12 August، 2018
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