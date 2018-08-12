نزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع بوخارست السبت للمطالبة باستقالة الحكومة اليسارية المتهمة بالفساد وللاحتجاج على “التجاوزات” التي ارتكبتها قوات الأمن الجمعة حين استخدمت القوة لتفريق تظاهرة

مماثلة.

وتحت أنظار عناصر الأمن الذين انتشروا بأعداد أقل بكثير مما كانوا عليه الجمعة، هتف المتظاهرون الذين قدرت وسائل الاعلام المحلية أعدادهم بحوالي 30 ألفا “فلتسقط الحكومة” و”نعم للعدالة ولا للفساد”.

ولليوم الثاني على التوالي شارك في التظاهرة آلاف المغتربين الذين عادوا الى بلدهم خصيصا للمشاركة في التحرك الاحتجاجي الضخم الذي جرى في العاصمة الجمعة وأطلق عليه اسم “تجمع الشتات”.

المصدر: الوكالة الفرنسية